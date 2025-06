Torino: centro massaggi vendeva brioche e pedicure, ma non aveva le autorizzazioni per nessuna delle due attività

TORINO – Un centro massaggi di Torino, situato in zona Porta Palazzo, è stato multato dalle forze dell’ordine perchè non era in possesso delle autorizzazioni necessarie. L’esercizio commerciale era specializzato in pedicure e manicure, ma non aveva le licenze per farlo e quindi è scattata una prima multa di 500 euro.

Vicino alla zona dedicata alla cura del corpo era presente uno spazio per la ristorazione, con fornelli elettrici, un lavello e un piano di lavoro, oltre a un listino prezzi per la vendita di brioche, birra e bevande. La polizia ha ritenuto che questo suggerisse ai clienti che potessero comprare anche cibo e bevande, la cui vendita però è possibile solo dietro autorizzazione. I titolari dovranno pagare 4.270 euro.

Non solo: anche le luci sulla strada sono state ritenute non a norma, aggiungendo 400 euro al totale delle multe.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese