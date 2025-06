Un microscopio all’avanguardia per osservare la pelle senza doverla tagliare: la donazione di Fondazione Venesio alla Clinica Dermatologica Universitaria di Torino

TORINO – L’ente filantropico Fondazione Venesio (finanziato dalla Banca del Piemonte) ha donato un microscopio confocale in vivo alla Clinica Dermatologica Universitaria della Città degli Studi e della Scienza di Torino, che diventa così l’unico centro del nord-ovest ad averlo. Si tratta di uno strumento diagnostico che consente di osservare le strutture cellulari e i tessuti di un organismo senza biopsia; è un’apparecchiatura estremamente sofisticata che rientra nella dotazione di pochi centri specializzati in Italia.

I tumori della pelle sono i più diffusi fra la popolazione europea, con oltre 100mila nuovi casi ogni anno solo in Italia, e fra questi il viso è la sede in assoluto il più colpita. É importante effettuare diagnosi precoci e rimuovere lesioni in modo meno impattante dal punto di vista estetico. Per questo uno strumento di precisione permette di effettuare asportazioni più precise.

