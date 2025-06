Scontro stradale all’ingresso di Vercelli e traffico paralizzato per chilometri

VERCELLI – Chilometri di code questa mattina a Vercelli, a causa di uno scontro stradale avvenuto in prossimità del cavalcavia di via Trino.

Lo scontro ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per i rilievi, con l’istituzione temporanea del senso unico alternato, che ha mandato in tilt la viabilità locale. Già dalle 8.30 si sono formate lunghissime code che hanno interessato non solo le vie d’accesso alla città, ma anche l’autostrada.

Tra questi, in tanti hanno segnalato tempi di percorrenza triplicati: da Trino, per esempio, c’è chi ha impiegato quasi un’ora solo per raggiungere il centro urbano.

