Sversamento di sostanze inquinanti sull’A7: intervento di Arpa e Vigili del Fuoco ad Arquata Scrivia

ARQUATA SCRIVIA – Intervento d’emergenza questa mattina, mercoledì 11 giugno, lungo l’autostrada A7 nei pressi di Arquata Scrivia, a seguito di uno sversamento accidentale di sostanze inquinanti provocato da uno scontro che ha coinvolto un mezzo di trasporto merci.

Un corriere ha perso parte del carico durante l’incidente: bombole di gas, fusti d’olio (alcuni danneggiati) e vernici si sono riversati sull’asfalto e sul terreno circostante, raggiungendo in parte anche le acque del torrente Scrivia.

La zona interessata, che rientra nel territorio della Liguria, è stata raggiunta dalle squadre dei Vigili del Fuoco di Alessandria e Genova Busalla, che hanno immediatamente avviato le operazioni di messa in sicurezza. La corsia interessata è stata chiusa al traffico per consentire gli interventi tecnici.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Arpa Piemonte e Arpa Liguria, che hanno eseguito campionamenti ambientali per valutare l’entità dell’inquinamento e l’eventuale rischio per l’ecosistema locale. Al momento non si registrano feriti, ma sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità.

