Controlli dei carabinieri a Torino e provincia: sospese cinque attività per lavoro nero e violazioni sulla sicurezza

TORINO – I carabinieri del Comando provinciale di Torino, in collaborazione con il Nucleo Tutela Lavoro, hanno effettuato un’operazione di controllo sul rispetto delle norme in materia di lavoro regolare e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le verifiche, condotte nel capoluogo e nella provincia, hanno coinvolto 24 aziende. I risultati parlano di nove lavoratori in nero su diciotto totali, cinque attività sospese e sanzioni per oltre 69.000 euro.

Irregolarità gravi in cantiere a Torino

Tra i casi più critici, un cantiere edile nel centro di Torino. Qui sono stati identificati tre lavoratori extracomunitari senza contratto. Uno di loro è risultato anche irregolare sotto il profilo del soggiorno. I lavoratori operavano su un tetto privo di sistemi anti-caduta. Sono quindi emerse violazioni sia della normativa sul lavoro sia di quella sulla sicurezza. L’attività è stata immediatamente sospesa.

Controlli nei negozi di San Salvario

Nel quartiere San Salvario, i carabinieri hanno controllato due attività commerciali.

In una panetteria , sono stati trovati quattro lavoratori in nero e assenza del Documento di Valutazione dei Rischi . Inoltre, era installato un impianto di videosorveglianza non autorizzato .

In un bar della zona, le telecamere installate risultavano irregolari. Anche in questi casi sono scattati provvedimenti di sospensione fino alla regolarizzazione.

Altri casi: via Nizza e Pianezza

In via Nizza, un locale di somministrazione alimenti da asporto è stato sanzionato per due lavoratori in nero e l’uso di videosorveglianza priva di autorizzazione. La stessa situazione è stata riscontrata in un bar di Pianezza, dove sono state rilevate violazioni alle norme sui controlli a distanza dei dipendenti.

Sanzioni e provvedimenti

Al termine dei controlli, le autorità hanno emesso:

20.500 euro di ammende penali

49.247 euro di sanzioni amministrative

I titolari delle attività sono stati denunciati. Tutti i provvedimenti sono stati adottati nella fase preliminare delle indaginie valgono nel rispetto della presunzione di innocenza, fino a eventuale condann

