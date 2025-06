Alpinista americana di 24 anni muore scalando il Monte Bianco lungo la via Normale francese

COULOIR DU GOÛTER – Una donna americana di 24 anni è stata trovata morta al fondo di una parete lungo la via Normale francese per raggiungere la vetta del Monte Bianco a Couloir du Goûter. Secondo la ricostruzione dei Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne di Chamonix, l’alpinista è stata colpita da una pioggia di sassi, che è riuscita a schivare ma che proprio per evitarla ha accelerato il paso scivolando in un canalone.

Negli scorsi giorni, i corpi senza vita di altri due alpinisti — un uomo e una donna — sono stati rinvenuti ai piedi dell’Aiguille de Tricot, sul versante francese. A fare la tragica scoperta sono stati alcuni alpinisti, che hanno subito lanciato l’allarme. Purtroppo, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

A metà maggio, invece, un alpinista piemontese di 31 anni ha perso la vita mentre tentava la scalata insieme a due amici lungo l’itinerario Mallory-Porter, sotto l’Aiguille du Midi.

