Torino, Boosta firma “The Heard Garden”: l’impianto Iren diventa un’opera sonora immersiva

TORINO – Il cuore tecnologico del teleriscaldamento torinese si trasforma in una vera e propria architettura sonora. È stato presentato oggi pomeriggio “The Heard Garden”, il nuovo progetto firmato da Davide “Boosta” Dileo – compositore, sound artist e co-fondatore dei Subsonica – per The Heat Garden, l’impianto di accumulo del calore del Gruppo Iren situato in una delle aree strategiche della città.

Alla presentazione ufficiale hanno partecipato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, il presidente di Iren Luca Dal Fabbro, l’amministratore delegato di Iren Energia Giuseppe Bergesio, insieme allo stesso Boosta, ideatore e autore dell’installazione.

Suoni dal calore: la tecnologia incontra la natura

“The Heard Garden” è molto più di un’opera artistica: è una composizione algoritmica che traduce la tridimensionalità dell’impianto in un paesaggio sonoro dinamico, in continuo mutamento. I suoni caratteristici dell’impianto – in particolare quelli dei terrazzi e dei giardini pensili con oltre 21.000 piantumazioni – sono stati digitalizzati e reinterpretati per dar vita a un ambiente musicale che cambia in armonia con i processi vitali della struttura.

Un sistema di fotocellule attiva una sonorizzazione quadrifonica che si adatta alla presenza e ai movimenti del pubblico. A ogni passaggio, l’impianto “risponde” con una melodia unica, ispirata alla tecnica dei Tintinnabuli di Arvo Pärt, offrendo un’esperienza immersiva e contemplativa che invita alla riflessione sul rapporto tra uomo, natura e tecnologia.

Un impianto da vivere e ascoltare

Il progetto arricchisce ulteriormente il significato di The Heat Garden, già pensato come spazio ibrido tra tecnologia e sostenibilità. L’impianto – parte fondamentale della rete di teleriscaldamento cittadino – si configura ora anche come un luogo di cultura e sperimentazione artistica, aperto ai cittadini, alle scuole e ai professionisti: nei primi cinque mesi del 2025, oltre mille persone hanno visitato la struttura.

Grazie alla posizione centrale e al suo design innovativo, The Heat Garden rappresenta uno dei modelli più avanzati di integrazione tra infrastruttura urbana e sensibilità ambientale. Con “The Heard Garden”, questo spazio assume ora anche un valore simbolico: rendere udibile ciò che normalmente rimane invisibile, come l’energia che ci scalda o il respiro della città.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese