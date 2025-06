Domani 14 giugno 2025 scioperano i lavoratori Carrefour: coinvolti 2 mila dipendenti di 11 negozi di Torino e provincia

TORINO – Per la giornata di domani, sabato 14 giugno, è stato indetto uno sciopero dei dipendenti del gruppo GS Spa, società che gestisce il marchio Carrefour in Italia, dalle sigle sindacali FILCAMS, CGIL, FISASCAT CISL e UILTuCS UIL di Torino.

I lavoratori lamentano carichi di lavoro eccessivi, trasferte e mobilità continue da un negozio all’altro per sopperire alla mancanza di personale oltre al caldo nei negozi che con l’arrivo dell’estate renderà ancora più difficile compiere sforzi.

I lavoratori coinvolti sono circa 2000 distribuiti su 11 negozi dell’area metropolitana di Torino.

Le rivendicazioni

“I lavoratori sono esasperati dalle continue richieste di trasferte e trasferimenti da un ipermercato all’altro – affermano Luca Sanna, UILTuCS UIL di Torino, a TorinoToday -. C’è un organico insufficiente, da anni l’azienda abbassa i costi, facendo uscire con incentivi un numero sempre crescente di personale”. Oltre ai già annosi problemi di assunzioni bloccate, turni e carico di lavoro, si aggiunge una questione non da poco di salute e sicurezza: “Succede tutti gli anni e in tutte le stagioni, sia che faccia tanto caldo sia che faccia freddo. Le strutture sono vecchie e senza investimenti gli impianti di rinfrescamento, ora che fa caldo, non funzionano o funzionano male. Ora il personale sta lavorando a temperature di 27°-28° gradi, svengono persino i clienti. Non basta tamponare con impianti mobili forniti solo quando viene sollevato il problema”.

Per tutta la giornata di domani i dipendenti di GS Spa incroceranno le braccia e sarà allestito un presidio davanti al Centro Commerciale Le Gru di Grugliasco dalle 9 alle 12.

Immagine di repertorio

