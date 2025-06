Il Toro under 18 ha battuto la Roma ed è Campione d’Italia

LATINA – Il Toro è Campione d’Italia Under 18 per la prima volta. I giovani granata hanno battuto la Roma in finale a Latina 2-1 grazie ai gol di Ferraris e Sugamele che hanno portato l’incontro ai tempi supplementari, dove è arrivata la rete decisiva di Spadoni che ha consegnato per la prima volta il titolo di categoria al Toro.

Una bella iniezione di fiducia per il Toro, che fa ben sperare per il futuro facendo sognare i tifosi di tornare a vedere quella scuola di formazione per grandi calciatori che era stato il Toro per lunghi anni.

“Felice di questa bella vittoria del campionato Under 18 – ha detto il Presidente Cairo – costruita partita per partita dalla squadra, con Fioratti prima, Vegliato poi e con Ruggero Ludergnani sempre presente. Abbiamo delle ottime basi per il prossimo campionato Primavera. Sempre Forza Toro!”

