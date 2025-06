Igor Tudor rinnova con la Juventus fino al 2027

TORINO – Igor Tudor resterà sulla panchina della Juventus almeno fino al 30 giugno 2027. L’annuncio è arrivato oggi dal club bianconero, che ha comunicato anche un’opzione per estendere il contratto fino al 2028.

Il comunicato ufficiale della società sottolinea tre aspetti chiave: entusiasmo, carisma e “juventinità”. Qualità che, secondo il club, Tudor ha dimostrato da marzo in poi, quando ha assunto la guida della squadra.

I convocati per il Mondiale per club

Nel frattempo, la Juventus ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il prossimo Mondiale per club. Tra i presenti figurano Bremer, Locatelli, Vlahovic, McKennie e il giovane Yildiz. Spiccano anche nuovi nomi come Ederson e Douglas Luiz.

Ecco la lista completa: Alberto Costa, Bremer, Gatti, Locatelli, Kelly, Conceiçao, Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz, Nico González, Milik, Kalulu, McKennie, Adzic, Kostic, Thuram, Kolo Muani, Weah, Pinsoglio, Rugani, Douglas Luiz, Cambiaso, Di Gregorio, Savona, Daffara, Rouhi, Mbangula, Garofani.

Mercato: priorità alla permanenza di Vlahovic

Per il mercato estivo, l’attenzione resta su Dusan Vlahovic. Il serbo è nel mirino del Milan, ma Tudor sembrerebbe intenzionato a trattenerlo. Tuttavia, senza un rinnovo, il contratto in scadenza nel 2026 potrebbe aprire alla possibilità di un addio a parametro zero.

Tra i giocatori considerati fondamentali dal tecnico croato ci sono anche Gatti, Cambiaso, Locatelli, Thuram e Yildiz. La società è comunque attiva sul mercato in cerca di nuovi rinforzi.

Resta aperta la pista Osimhen, che ha recentemente rifiutato un’offerta dall’Arabia Saudita. Più complicata la trattativa per Gyokeres dello Sporting Lisbona, a causa della clausola da 100 milioni. Per il centrocampo, invece, spunta il nome di Ederson dall’Atalanta.

