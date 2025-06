Troppo caldo: per Iren questo ha causato i tanti blackout a Torino

TORINO – Temperature roventi, letteralmente, e la città di Torino è subito preda dei blackout.

Possiamo affermare, senza timore di esagerare, che il weekend appena trascorso è stato davvero di passione per il capoluogo piemontese. La giornata caldissima di sabato si è ripetuta, in maniera meno accentuata, anche ieri, domenica 15 giugno. Ed esattamente come accaduto il giorno prima – con diversi blackout in città – anche ieri a macchia di leopardo i quartieri cittadini sono rimasti senza corrente.

Alcuni anche per diverse ore, con le conseguenze facilmente ipotizzabili su bar e locali con merce deperibile. I residenti del centro che utilizzano i silos sotterranei per il parcheggio delle auto, sono rimasti anche con i mezzi bloccati: senza la possibilità di uscire o di rientrare. I circa sessanta utenti del silos in via Porta Palatina, nel cuore antico della città, stanno pensando a una class action.

Diversi gli allarmi scattati non appena è tornata la corrente elettrica. Mentre c’è chi ha dato la colpa anche all’evento musicale in piazza Castello.

È arrivata però anche la spiegazione – corredata da scuse – di Iren, riportata da Ansa

A partire dalla nottata di sabato, si sono verificati diversi guasti sulla rete elettrica in media tensione della città. I guasti sono principalmente riconducibili alle alte temperature di queste ore, che hanno surriscaldato eccessivamente i giunti della rete elettrica, non permettendo di far fronte con efficienza al notevole impatto degli impianti di condizionamento. Il progressivo ritorno alla normalità è iniziato dalla serata di ieri e verso le 10 di stamattina non risultano utenze fuori servizio. Per far fronte all’emergenza, come previsto dal Piano Estate, sono state rafforzate le squadre tecniche di Ireti per le riparazioni, incluse quelle dei fornitori, ed è stato rafforzato anche il presidio nella sala telecontrollo. Sono stati inoltre previsti gruppi elettrogeni di supporto per la manifestazione in corso ieri sera in piazza San Carlo. Ireti, ad ogni modo, si scusa per i disagi occorsi in queste ore.

