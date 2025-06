Trump parla di guerra tra Israele e Iran con i giocatori della Juve alle sue spalle

WASHINGTON – Una scena surreale, l’ennesima che riguarda il Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump, ha coinvolto questa volta anche i giocatori della Juventus. La squadra, in attesa di esordire al Mondiale per Club questa notte (si gioca alle 3 italiane) è stata infatti ospite della Casa Bianca e accolta nello Studio Ovale, proprio mentre Trump rispondeva alle domande dei giornalisti, che ovviamente erano per lo più dedicate alla situazione in Medioriente.

Così Trump ha risposto serenamente di non sapere se attaccherà l’Iran mentre alle sue spalle le facce smarrite di Tudor, Vlahovic, McKenny e Gatti lasciavano intendere il profondo imbarazzo per la situazione. Imbarazzo che è cresciuto quando Trump ha cercato di coinvolgere direttamente la squadra su un altro tema: la presenza di donne trans negli sport femminili.

A quest’ultima domanda ha risposto Comolli: “Abbiamo una squadra femmiile molto forte”. A quel punto Trump ha ribattuto: “Le donne dovrebbero giocare con altre donne. Capite? Siete molto diplomatici”.

Trump asks the Juventus players standing behind him if women could make their team and tries to bait them into endorsing his transphobia pic.twitter.com/cJymDAmcSd

— Aaron Rupar (@atrupar) June 18, 2025