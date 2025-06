Comincia con le bollicine il Mondiale per Club della Juve: 5-0 con l’Al Ain

WASHINGTON – Superato l’imbarazzo dell’incontro con Donald Trump alla Casa Bianca la Juventus si è immersa nel migliore dei modi nel Mondiale per Club. 5-0 nella notte italiana contro la modesta squadra dell’Al Ain in arrivo dagli Emirati Arabi, decisamente lontana da quella ora allenata da Inzaghi che ha fermato il Real Madrid.

La squadra di Tudor è concreta e pimpante, addirittura divertente. Il croato sceglie un attacco con Kolo Muani, Conceicao e Yildiz, lasciando in panchina Vlahovic ed il trio delle meraviglie lo ripaga con una partita sulla quale non è possibile fare appunti.

Segnano tutti gli attaccanti di Tudor: due volte a testa Kolo Muani e Conceicao (sarebbe davvero utile averli entrambi per la prossima stagione) e poi lo splendido gol di Yildiz, che così ha messo la firma in tutte le competizioni della stagione.

La partita è chiusa nel primo tempo, finito 4-0. Nella ripresa spazio per arrotondare, per provare nuove cose, per fare entrare Vlahovic e per un palo del subentrato Douglas Luiz.

L’inizio quindi non poteva essere dei migliori. Prossima tappa Philadelphia, domenica prossima contro il Wydad Casablanca, che ne ha presi (solo) 2 dal Manchester City.

