Torino si prepara a vivere una delle giornate più calde dell’estate finora, con temperature che, secondo le previsioni meteo, toccheranno punte di 35 °C. Il cielo si presenterà per lo più sereno, la ventilazione sarà debole e l’umidità tenderà ad aumentare leggermente nel pomeriggio. Il tutto in un contesto di allerta gialla per temperature estreme diramata dalla Protezione Civile per l’intero Piemonte.

Mattino: sole pieno e aria secca

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature già alte: le minime non scenderanno sotto i 24 °C e il sole si imporrà sin dalle prime luci, con un’aria ancora relativamente secca.

Pomeriggio: picco record e caldo rovente

Nel corso del pomeriggio, il caldo si farà opprimente e la città entrerà nel cuore dell’ondata africana che sta colpendo il Nord Italia. Le temperature raggiungeranno il picco intorno alle 15:00, toccando i 35 °C, ma con una percezione superiore a causa dell’umidità in aumento. Il sole a picco, unito alla quasi totale assenza di ventilazione, renderà il centro urbano particolarmente afoso.

Sera: afa persistente anche dopo il tramonto

La sera porterà poche variazioni, con un lento e parziale calo delle temperature. Anche intorno alle 22:00 si prevedono valori ancora sui 28–29 °C, con afa persistente. Il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso, ma non si escludono leggere velature notturne.

Tendenza meteo

Domenica 29 giugno : cielo prevalentemente nuvoloso, clima ancora caldo, con massime attorno ai 35 °C; leggera tregua dal sole ma alta umidità.

: cielo prevalentemente nuvoloso, clima ancora caldo, con massime attorno ai 35 °C; leggera tregua dal sole ma alta umidità. Lunedì 30 giugno : possibili temporali isolati, con temperature in lieve calo verso i 33 °C.

: possibili temporali isolati, con temperature in lieve calo verso i 33 °C. Martedì 1 luglio: qualche temporale sparso nel pomeriggio, clima ancora estivo ma più instabile, massime intorno a 34 °C.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese