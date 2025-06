Nuovo Tunnel del Tenda: gli orari di apertura per evitare le code

LIMONE PIEMONTE – Dopo cinque anni di chiusura forzata, è stato finalmente riaperto il Tunnel del Colle di Tenda, il collegamento stradale tra la provincia di Cuneo e la Valle Roya in Francia. Il passaggio era stato interrotto nel 2020 a causa dei gravi danni causati dalla tempesta Alex.

La riapertura rappresenta un passaggio importante per la mobilità tra il Piemonte e la Costa Azzurra, anche se con alcune limitazioni.

Come funziona il transito nel nuovo tunnel

La circolazione è a senso unico alternato, con partenza all’inizio di ogni fascia oraria sempre dal versante italiano. Il tempo di attesa medio è di circa 30 minuti.

Per garantire la sicurezza del passaggio, il traffico è regolato da safety car, che guidano i veicoli all’interno della galleria in modo controllato.

Limiti di transito

Vietato il transito ai veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate .

Consentito solo ai mezzi leggeri e ai veicoli privati.

Orari di apertura del tunnel

Weekend (sabato e domenica) : aperto dalle 6:00 alle 21:00

Giorni feriali (lunedì–venerdì) : aperto in tre fasce orarie: 6:00 – 9:00 12:30 – 14:30 18:00 – 22:00



Caratteristiche tecniche

La nuova galleria del Tenda misura 3.200 metri di lunghezza, con una carreggiata complessiva larga 6,5 metri. È composta da:

una corsia di marcia di 3,5 metri,

una corsia di emergenza di 2,7 metri,

una banchina di 0,3 metri.

Sicurezza e controllo

Il tunnel è dotato di sistemi avanzati per la rilevazione di incendi, gas e particolato nell’aria.

Gli impianti sono collegati in tempo reale alla Sala operativa Anas di Torino e ai pannelli a messaggio variabile per la diffusione delle informazioni sul traffico.



Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese