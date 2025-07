Tunnel del Tenda: 9.600 veicoli nei primi tre giorni, attese di 30 minuti

COLLE DI TENDA – Sono 9.600 i veicoli transitati nei primi tre giorni di apertura del nuovo Tunnel di Tenda, riaperto al traffico sabato 29 giugno dopo l’inaugurazione ufficiale di venerdì 28. Lo comunica Anas, che ha diffuso i dati aggiornati relativi al flusso veicolare nei primi giorni di esercizio.

Nella sola giornata di lunedì 30 giugno, il tunnel ha registrato 1.406 transiti, con una media di oltre 175 veicoli all’ora. Il picco si è verificato tra le 12:30 e le 14:30, fascia in cui sono passati 519 mezzi, equamente divisi tra i due sensi di marcia. Le altre due finestre di traffico significative sono state tra le 6:00 e le 9:00 (365 veicoli) e tra le 18:00 e le 21:00 (522 veicoli).

Il traffico è gestito da safety car che pilotano in sicurezza i flussi in modalità alternata tra i due versanti, con tempi di attesa stimati intorno ai 30 minuti. Il tunnel è costantemente videosorvegliato tramite telecamere dotate di software AI in grado di rilevare automaticamente anomalie come veicoli fermi o rallentamenti.

All’interno della galleria vige l’obbligo di distanza minima di 50 metri tra i veicoli, è vietato il sorpasso anche per motocicli e la sosta è consentita solo per emergenze.

Il prossimo tavolo tecnico binazionale, previsto per il 16 e 17 luglio, valuterà la possibilità di estendere l’orario di apertura continuativa 06:00–21:00 a partire dal 18 luglio, per facilitare i flussi estivi.

Dopo le lunghe code del primo weekend, sono emerse anche proteste e criticità gestionali. Per evitare congestioni, le autorità hanno introdotto nuove fasce orarie di transito, pubblicate da ANAS e consultabili anche in questo aggiornamento.

