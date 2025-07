Allarme topi al Tribunale di Cuneo: rinviate le udienze e autorizzato il lavoro da remoto

CUNEO — Tracce di topi negli uffici giudiziari e misure straordinarie per garantire la sicurezza sanitaria di magistrati, personale e utenza. È emergenza igienico-sanitaria al Tribunale Civile di Cuneo, dove negli ultimi giorni sono stati rilevati segni inequivocabili della presenza di roditori all’interno della struttura.

La segnalazione iniziale è arrivata dalle cancellerie delle stanze 13 e 23, ma in breve tempo l’allarme si è esteso ad altre aree del palazzo di giustizia, inclusi alcuni uffici dei Magistrati e persino il davanzale della macchinetta per le bevande. Una situazione preoccupante, che ha spinto la Presidenza del Tribunale ad attivare tempestivamente un protocollo di contenimento.

Autorizzato il lavoro da remoto

Il Presidente di Sezione ha autorizzato il lavoro da remoto per tutti i Magistrati e per i GOT (Giudici Onorari di Tribunale), disponendo anche il rinvio delle udienze che comportino l’accesso dell’utenza privata, con particolare attenzione ai soggetti più fragili. Tra le indicazioni operative, anche il divieto di trasferire fascicoli cartacei dagli uffici di cancelleria a quelli dei magistrati, per evitare ulteriori rischi di contaminazione.

Nel frattempo, una ditta specializzata è già intervenuta per l’installazione di trappole nei locali interessati, mentre è atteso nelle prossime ore un sopralluogo straordinario per valutare l’entità della presenza di roditori e pianificare eventuali azioni correttive.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, informato dell’accaduto, ha espresso pieno sostegno ai provvedimenti adottati, sottolineando la necessità di garantire la piena tutela della salute nei luoghi di lavoro e negli spazi aperti al pubblico.

La Presidenza del Tribunale, intanto, ha invitato tutto il personale a segnalare immediatamente eventuali nuove tracce o anomalie riconducibili alla presenza dei topi, così da agevolare un rapido e capillare intervento di bonifica.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese