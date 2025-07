Incendio al bike park di Priero: ferito il campione di BMX Alessandro Barbero

CUNEO – Ieri pomeriggio a Priero, un incendio è divampato intorno alle 18.39 all’interno del bike park, presumibilmente durante alcuni lavori di manutenzione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mondovì e Ceva, insieme a un’ambulanza del 118, per contenere le fiamme e soccorrere feriti.

Tra le persone coinvolte c’era anche Alessandro Barbero, noto campione di BMX originario di Ceva, che si trovava nell’area al momento dell’incidente. Barbero ha riportato ustioni di entità non ancora resa nota. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma restano sotto osservazione.

L’incendio è stato circoscritto e spento senza ulteriori conseguenze per le persone presenti.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese