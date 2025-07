Alessandria, blitz antidroga in un parcheggio: sequestrati due etti e mezzo di cocaina, arrestati due giovani

ALESSANDRIA – Un’operazione dei Carabinieri della stazione Alessandria Cristo ha portato, nella serata di ieri, all’arresto di due giovani e al sequestro di un ingente quantitativo di droga. Sono da poco passate le 21 quando i militari, durante un pattugliamento di routine, notano un gruppo di persone riunite in un parcheggio isolato. L’atteggiamento sospetto induce la pattuglia ad appostarsi per monitorare la situazione.

Pochi minuti più tardi, i militari assistono a un passaggio anomalo: un borsello viene scambiato e immediatamente occultato sotto un veicolo. A quel punto scatta il controllo. I Carabinieri intervengono prima che il veicolo possa allontanarsi, riuscendo a bloccarlo.

All’interno dell’auto, risultata a noleggio e proveniente dalla provincia di Milano, vengono trovati due etti e mezzo di cocaina, in parte già suddivisi in 350 dosi pronte per lo spaccio, oltre a oltre 800 euro in contanti e quattro telefoni cellulari, presumibilmente utilizzati per coordinare le attività illecite.

I due occupanti, ragazzi di 20 e 21 anni, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo le stime degli inquirenti, la droga sequestrata avrebbe potuto generare un volume d’affari illegale superiore ai 25.000 euro.

Le indagini proseguono per chiarire la rete di contatti e la provenienza della sostanza, mentre i due giovani si trovano ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

