Sovazza di Armeno: motociclista 52enne muore nello scontro con un furgone

SOVAZZA DI ARMENO – Grave scontro nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13:00, a Sovazza, frazione del comune di Armeno in provincia di Novara, dove un motociclista di 52 anni ha perso la vita in un sinistro avvenuto sulla strada provinciale 39.

La vittima era residente in Lombardia, a Montano Lucino, in provincia di Como.

Scontro tra moto e furgone: inutili i soccorsi

Secondo le prime informazioni, lo scontro ha coinvolto una motocicletta e un furgone. Le dinamiche dell’impatto sono al vaglio dei Carabinieri della stazione di Orta San Giulio, intervenuti sul posto per i rilievi.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, ritrovato in condizioni gravissime dai sanitari del 118, giunti tempestivamente con un’ambulanza. I soccorritori hanno tentato in ogni modo di rianimarlo sul posto, ma per il 52enne non c’è stato nulla da fare: è deceduto prima del trasporto in ospedale.

Indagini in corso

Gli accertamenti proseguono per stabilire con esattezza le responsabilità e la dinamica dell’impatto. Al momento non sono noti i dettagli su eventuali feriti tra gli occupanti del furgone.

La provinciale 39 è rimasta parzialmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge.

