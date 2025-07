Comau: inaugurata a Grugliasco la prima dry room per le batterie di nuova generazione

TORINO – A Grugliasco, alle porte di Torino, Comau – leader internazionale nel settore dell’automazione – ha annunciato oggi la realizzazione della sua prima dry room proprietaria, un laboratorio specializzato nella produzione e nel collaudo di celle agli ioni di litio e litio metallico, con lo sguardo puntato verso le batterie allo stato solido, chiave della mobilità elettrica di nuova generazione.

La struttura, che si estende su una superficie di circa 500 metri quadrati, è stata realizzata all’interno dello stabilimento Comau e rappresenta una delle pochissime dry room presenti sul territorio nazionale. Si tratta di ambienti a umidità controllata e ultra-ridotta, necessari per lavorare con materiali estremamente sensibili all’umidità, come il litio metallico, fino a raggiungere un punto di rugiada (dew point) di -50°C.

Con un investimento di circa 1 milione di euro, il progetto conferma l’impegno di Comau nel rafforzare in Italia le competenze su tecnologie strategiche per la transizione energetica e digitale. Come spiegato dall’amministratore delegato Pietro Gorlier, la dry room si inserisce nel percorso già avviato dall’azienda con lo sviluppo di soluzioni avanzate nei campi della robotica collaborativa e mobile, della saldatura intelligente e dell’e-Mobility.

Non si tratta solo di un’infrastruttura a servizio dell’azienda, ma di un vero hub di innovazione, pensato per collaborazioni con altre imprese, università e centri di ricerca. Obiettivo: creare sinergie e promuovere la nascita di una filiera tecnologica nazionale, che possa affrontare le sfide della decarbonizzazione e della sovranità industriale nel campo delle batterie.

