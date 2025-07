Fréjus, pronta la seconda canna: inaugurazione il 28 luglio

TORINO – Lunedì 28 luglio sarà inaugurata la seconda canna del traforo autostradale del Fréjus. Dopo il completamento dei lavori a fine giugno e i collaudi tecnici superati con successo, arriva finalmente la data tanto attesa, questa volta senza ulteriori rinvii.

L’opera, lunga circa 13 chilometri, rappresenta un tassello fondamentale per la viabilità alpina, soprattutto in vista della chiusura del traforo del Monte Bianco, prevista dal 1° settembre per almeno 15 settimane consecutive.

Costata circa 700 milioni di euro, la seconda canna mantiene invariate le regole di circolazione: limite minimo di velocità fissato a 50 km/h, massimo a 70 km/h, con l’obbligo di mantenere una distanza minima di 150 metri tra i veicoli.

Tra le novità più rilevanti, anche lo spostamento della sala di controllo sul versante italiano: una nuova struttura più moderna e attrezzata per la gestione e la sicurezza del tunnel.

