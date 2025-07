Il 21 settembre la prima partita della Bertram nel nuovo palazzetto di Tortona contro i campioni d’Italia della Virtus Bologna

Dopo undici anni di migrazioni sportive prima a Voghera e poi a Casale Monferrato, i Leoni della Bertram Derthona di basket e i loro tifosi ritornano a Tortona nel nuovo modernissimo palazzetto che caratterizza la campagna abbonamenti per il prossimo campionato di serie A1 di basket dal titolo “We are home”.

L’attesa per arrivare a giocare nel nuovo palazzetto durava dall’inizio del 2025, e oramai è tutto pronto. La partita di inaugurazione sarà domenica 21 settembre contro i campioni d’Italia della Virtus Bologna.

La nuova Cittadella dello sport lungo l’Autostrada A7 e il fiume Scrivia alle porte di Tortona oltre al palazzetto da 5 mila posti 5.000 posti ospita anche una seconda palestra per allenamenti e partite, diversi campi da padel e da basket all’aperto, un’area commerciale, spazi comuni e parcheggi.

La campagna abbonamenti ha già superato i 1 100 venduti e punta a quota 1 500 per l’inizio del campionato.

Il nuovo allenatore dei Leoni Mario Fioretti ha deciso di svolgere nel nuovo centro sportivo della Cittadella la preparazione estiva per la nuova stagione dal 24 agosto per

Nel frattempo è arrivato a Tortona il nuovo direttore generale Gianmaria Vacirca ex Assistente General Manager all’Olimpia Milano che si occuperà della gestione e dell’indirizzo strategico delle attività sportive e del marketing, commerciale, amministrativo, media e ticketing.

Tutti gli sforzi della società sono per dare vitalità alla nuova Cittadella dello Sport. Il presidente della Bertram Derthona Tortona, Marco Picchi ricorda che: “Il palazzetto è un’occasione fantastica per noi e sappiamo che e per coglierla appieno dobbiamo lavorare giorno dopo giorno. Abbiamo chiaro in testa che dobbiamo colmare un gap e che dobbiamo investire per creare una community Derthona, allargando la nostra base coinvolgendo il territorio. Per questo abbiamo in mente tantissime iniziative per portare dentro il mondo Derthona Basket le piccole realtà del territorio, le associazioni, le scuole”. Secondo Varcica: “La Cittadella dello Sport voluta dalla famiglia Gavio è un’enorme opportunità per il territorio e, dopo dieci anni in cui il Club ha compiuto un percorso straordinario e quasi impensabile, finalmente vedrà la squadra tornare a giocare qui a Tortona. Lavoreremo per radicare ancora di più il Derthona nel tessuto sociale, col desiderio di trasformare ogni partita in un’esperienza indimenticabile.“

Continua anche la costruzione della nuova squadra maschile dopo le partenze di Severini, Candi, Denegri e Weems con l’obiettivo di arrivare di nuovo a Final Eight e playoff . Anche la squadra femminile sta rafforzandosi dopo il primo anno in serie A1 che ha portato a un ottimo accesso ai playoff finali e alle final four di Coppa Italia.

