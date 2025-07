Torino, il 20 luglio Piazza Benefica diventa pista da roller dance per un evento ispirato agli anni ’70

Torino – Domenica 20 luglio, Piazza Benefica ospiterà un evento pubblico gratuito interamente dedicato alla cultura della roller dance, ispirato all’estetica funk e disco degli anni ’70. L’iniziativa, chiamata Only Funk Roller Dance Party, è organizzata da Only Funk in collaborazione con Comala Community Hub e si svolgerà dalle 16 alle 23.

La giornata vedrà la partecipazione di pattinatori e appassionati provenienti da tutta Italia, in un contesto che unisce la musica dal vivo ai raduni di roller dancers urbani. Previsti diversi dj set curati da artisti locali come Bionic Blonde, DaFoxx, Neeca, Dj Vale, Tony Negro, Funky Kriminal e Morciano, in una selezione musicale che spazia tra disco, funk e derivazioni elettroniche.

Nel corso dell’evento si terranno anche performance artistiche – tra cui spettacoli drag – e saranno presenti aree tematiche come la “glitter station” e postazioni per il ristoro. L’iniziativa coinvolge anche il gruppo Turin Skating Dance, già attivo sul territorio nella promozione del pattinaggio urbano e della cultura roller.

Secondo gli organizzatori, l’obiettivo è valorizzare uno spazio pubblico molto frequentato come Piazza Benefica attraverso una manifestazione che unisca diverse generazioni e sottoculture urbane, promuovendo allo stesso tempo forme di socialità alternativa e accessibile. Non sono previste restrizioni di accesso né prenotazioni.

