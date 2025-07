Teneva più di un chilo di marijuana nel forno: arrestato un uomo a Torino

TORINO – Arrestato nei giorni scorsi un uomo dalla Polizia a Torino, nel quartiere Barriera di Milano, per detenzione di droga ai fini di spaccio. Dopo una segnalazione che indicava potenziali movimenti sospetti nell’area, gli agenti del commissariato del quartiere torinese hanno seguito il 31enne che si spostava in bicicletta tra via Salerno e via Cigna, rientrava a casa e usciva poco dopo.

Al ritorno, nei pressi della sua abitazione, lo hanno fermato per un controllo e, sentendo un odore riconducibile a sostanze stupefacenti, hanno controllato l’appartamento, trovando nel forno un oltre 1,2 chili di marijuana. In salotto sono stati trovati 1.825 euro in contanti, forse proventi dell’attività di spaccio.

Dopo il sequestro del materiale, per l’uomo sono immediatamente scattate le manette. Le indagini, ora nelle fasi preliminari, proseguono.

