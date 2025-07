Aggrediscono, minacciano e scippano un uomo a Torino: arrestati due complici

TORINO – La Polizia ha arrestato a Torino due cittadini, di cui uno minorenne, per rapina aggravata in concorso. L’episodio è avvenuto in via Zanella: due persone hanno aggredito un uomo a calci e pugni e lo hanno minacciato con un coltello alla gola.

Poi, gli hanno sottratto il cellulare, l’orologio, una carta di credito e una catenina in oro, e sono fuggiti. Sul posto è arrivata la Polizia che è riuscita ad intercettare e fermare i complici, recuperando la refurtiva, che è stata restituita al legittimo proprietario.

