Accoltellato un uomo a Torino, è in gravi condizioni

TORINO – Come riportato da Torino Today, un uomo sulla sessantina è stato accoltellato ieri pomeriggio in via Damiano Priocca a Torino. È stato trasportato in ambulanza all’ospedale Gradenigo in condizioni gravi soprattutto per la perdita di sangue che ha subito da un braccio, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Giunta sul posto, la Polizia ha cercato di identificare l’aggressore. Da una primissima ricostruzione l’episodio sarebbe stato originato da una lite in un bar. L’aggressore, dopo aver colpito, è fuggito.

IN AGGIORNAMENTO…

