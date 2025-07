Alpignano: bimbo di sette anni investito da una automobile finisce in ospedale con un trauma cranico

ALPIGNANO – Ha un trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita, il bambino di sette anni che la scorsa notte è stato investito dalla conducente di una automobile.

Secondo quanto si apprende, il bimbo era appena uscito da un fast food in cui era stato con la madre, in via Venaria ad Alpignano, quando nel parcheggio è stato travolto da una ragazza di 24 anni alla guida dell’auto, una Mercedes Classe E. La ragazza si è subito fermata a prestare soccorso.

Il piccolo è stato quindi raggiunto dal personale sanitario e trasportato in ambulanza all’ospedale Regina Margherita di Torino. Sul posto anche i carabinieri di Rivoli per i rilievi del caso.

