Da magazzino a centro salute: nasce un poliambulatorio a Torino

TORINO – L’ex fabbricato industriale di corso Verona 29, a lungo inutilizzato, si prepara a una nuova vita: diventerà un poliambulatorio sanitario. Il progetto di recupero e rifunzionalizzazione dell’immobile è stato approvato questa mattina dalla Giunta comunale, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni.

L’edificio, costruito nel 1962 e un tempo sede di una ditta specializzata in articoli per cartolibreria, si estende su circa 1.200 metri quadrati tra corso Verona e via Messina. Dopo anni di abbandono, verrà completamente riqualificato con interventi interni ed esterni e lavori di efficientamento energetico, senza modificare il volume esistente.

Il nuovo poliambulatorio si inserisce in un contesto urbano in trasformazione, dove le tradizionali attività produttive stanno progressivamente lasciando spazio a funzioni residenziali e di servizio. L’intervento è stato approvato in deroga agli strumenti urbanistici proprio per il suo valore pubblico e sociale, contribuendo alla rigenerazione urbana e al miglioramento della qualità del territorio, sia sul piano edilizio che sociale.

