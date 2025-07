Dopo l’esondazione del torrente Frejus, riapre al traffico la provinciale 216 del Melezet

TORINO – La sindaca di Bardonecchia, Chiara Rossetti, ha revocato l’ordinanza che istituiva una zona rossa all’ingresso del paese a seguito dell’esondazione di fango e detriti dal torrente Frejus verificatasi nel pomeriggio di lunedì 30 giugno.

La revoca della zona rossa ha consentito alla Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino di emettere un’ordinanza per la riapertura al traffico a partire dalle 12 di domani, giovedì 24 luglio, della strada provinciale 216 del Melezet, che era interrotta tra il km 0 e il km 0+500 per le conseguenze dell’esondazione.

Nei giorni immediatamente successivi all’esondazione il personale della Direzione Viabilità 2 e di una ditta incaricata aveva provveduto alla rimozione del fango e dei detriti provenienti dal torrente Frejus e presenti sulla carreggiata. La pressione del materiale fuoriuscito dal torrente aveva divelto le protezioni laterali della Provinciale 216 e aveva asportato numerose barriere new jersey poste a protezione dei veicoli e dei pedoni in transito. Barriere e protezioni sono state riposizionate e sono stati messi in sicurezza gli imbocchi del ponte della Provinciale 216 in direzione della stazione di Bardonecchia.

È in fase di definizione, fanno sapere dalla Città metropolitana di Torino, uno studio di fattibilità tecnica ed economica per il rifacimento del ponte sul torrente Frejus lungo la Provinciale 216 e la revisione della viabilità di accesso, al fine di riportare il torrente nel suo alveo naturale.

Inoltre, nelle settimane scorse, il Centro mezzi meccanici della Città metropolitana di Torino ha messo a disposizione dell’amministrazione comunale alcuni mezzi d’opera per il trasporto di detriti dalla località Rocca Tagliata e da alcune briglie lungo il torrente Rochemolles, che si erano intasate, ai siti di deponìa predisposti dal Comune di Bardonecchia.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese