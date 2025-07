Biella, anziana salvata dalla truffa del finto carabiniere: impiegato di banca sventa il colpo

BIELLA – Un impiegato della filiale Banca Sella di Biella ha avuto la prontezza di capire che qualcosa non andava e, grazie alla sua segnalazione, è stata sventata l’ennesima truffa ai danni di un’anziana. La donna si era presentata in banca per prelevare i gioielli custoditi nella sua cassetta di sicurezza. Un’operazione insolita che ha insospettito l’addetto allo sportello, il quale ha deciso di contattare la polizia.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno avviato un’attività di pedinamento discreto. Hanno seguito l’anziana fino al momento in cui è entrata in contatto con due individui che si sono rivelati essere dei truffatori. I due, spacciandosi per carabinieri, erano riusciti a convincere la vittima a consegnare una somma di circa 10mila euro, raccontandole la classica menzogna del “falso incidente” in cui sarebbe stato coinvolto un suo parente.

La prontezza dell’impiegato e l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine hanno permesso di bloccare i malviventi prima che la truffa andasse a segno. I due sono stati arrestati con l’accusa di tentata truffa in concorso. Dai primi accertamenti è emerso che entrambi avevano precedenti penali. Non solo: l’auto utilizzata dai truffatori è risultata essere la stessa coinvolta il giorno precedente in un episodio analogo, conclusosi con una rapina ai danni di un’anziana in provincia di Trento.

