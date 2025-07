Scout di Cuneo bloccati in Val di Faè: salvati dal Soccorso Alpino

VAL DI FAÈ – È stato necessario l’intervento del Soccorso Alpino del Centro Cadore per trarre in salvo un gruppo scout in difficoltà lungo i sentieri della Val di Faè. Ventidue ragazzi, provenienti dalla provincia di Cuneo e tra cui anche alcuni minorenni, si sono trovati in seria difficoltà ieri sera mentre cercavano di raggiungere Vigo di Cadore da Auronzo di Cadore.

Il gruppo, partito in mattinata, aveva seguito un itinerario che passava dal Cason di Ciampediei, ma giunti nella valle si sono trovati ad affrontare un tratto particolarmente insidioso: un sentiero molto ripido, reso estremamente scivoloso dal fango, tanto da mettere a rischio l’equilibrio e la sicurezza dei ragazzi.

Una volta localizzati, i tecnici del Soccorso Alpino sono riusciti a raggiungerli e hanno accompagnato il gruppo lungo un percorso alternativo rispetto all’andata, utilizzando corde fisse nei punti più critici per garantire la massima sicurezza. Dopo aver superato i tratti più impegnativi, gli scout hanno raggiunto le jeep dei soccorritori, ma erano completamente bagnati.

Per offrire loro un riparo per la notte, i soccorritori si sono coordinati con la Pro loco di Lorenzago, che ha messo a disposizione un tendone dove i giovani hanno potuto trovare un minimo di conforto e asciutto. I volontari hanno quindi effettuato più viaggi da Tre Ponti a Lorenzago per trasportarli tutti.

Le operazioni si sono concluse poco prima di mezzanotte, con il rientro delle squadre. Nessuno dei ragazzi ha riportato ferite, ma tanta paura e freddo. Un’esperienza che difficilmente dimenticheranno, ma che si è conclusa nel migliore dei modi grazie alla prontezza e alla professionalità del Soccorso Alpino.

