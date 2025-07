Assalto al cantiere Tav, fiamme e devastazioni dopo la marcia No Tav da Venaus

VALSUSA – Alta tensione a Traduerivi dopo la marcia No Tav legata al festival “Alta Felicità”: migliaia di attivisti hanno preso d’assalto il cantiere dell’Alta Velocità Torino-Lione, dando fuoco a materiali e colpendo le forze dell’ordine.

Secondo le stime, erano almeno 5mila i partecipanti alla manifestazione, che da Venaus si è spostata verso il sito di Traduerivi, dove la situazione è rapidamente degenerata.

Incursione e roghi nel cantiere

Dopo una prima fase di “battitura” delle recinzioni con pietre e bastoni, alcuni manifestanti hanno divelto il filo spinatoriuscendo a entrare nel cantiere. Una volta dentro, sono stati incendiati bagni chimici e altri materiali di lavoro.

Colonne di fumo nero e fiamme altissime si sono alzate dal cantiere, ben visibili anche dall’autostrada A32. Proprio lungo la carreggiata in direzione Torino, alcuni manifestanti hanno incendiato sterpaglie e legname, creando pericoli anche per la viabilità.

Atti vandalici e violenza contro le forze dell’ordine

L’escalation è proseguita con lancio di pietre contro un’auto della polizia in transito lungo l’autostrada. Molti dei militanti protagonisti degli scontri indossavano passamontagna o mascherine nere per non essere identificati.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine in assetto antisommossa, che hanno contenuto l’incursione e stanno ora identificando i responsabili.

Clima di forte tensione

L’episodio segna un nuovo picco nella lunga battaglia dei No Tav contro la linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. La protesta, collegata al festival musicale e politico “Alta Felicità”, ha assunto toni ben oltre la contestazione pacifica.

Le autorità stanno valutando ora i danni e l’impatto sull’attività del cantiere e sulla sicurezza della A32. La Procura potrebbe aprire fascicoli per devastazione, incendio e violenza a pubblico ufficiale.

