Chi sono le quattro vittime e la ferita dello scontro sulla Torino-Milano a causa di un imbocco in contromano

NOVARA – Erano tutti del Novarese le quattro vittime e la donna ferita nell’impatto in contromano sulla A4 Torino Milano tra lo svincolo di Novara Est e Marcallo Mesero. L’uomo 82enne residente a Cerano che ha imboccato l’autostrada in contromano si chiamava Egidio Magenta Ceriano. È morto sul colpo

Sono morti sul colpo anche tre dei quattro occupanti dell’altra auto che intorno alle 11 di oggi, domenica 27 luglio, stava procedendo regolarmente sulla corsia di sorpasso. Le tre vittime sono la coppia Mario Paglino e Gianni Grossi, famosi per la loro attività di creazione di bambole chiamata Magia2000 e fondata nel 1999 dalla loro passione condivisa per le Barbie, e un loro vicino di casa, Valerio Amodio Giurni, 38 anni, bancario originario di Potenza ma residente a Novara.

La donna sopravvissuta e trasportata in elicottero in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, è l’architetta 37enne, Silvia Moramarco, moglie di Amodio Giurni. I due si erano sposati nell’ottobre del 2023 e vivevano in via Lazzaro Cotta a Novara, proprio di fronte all’abitazione della coppia Paglino-Grossi.

