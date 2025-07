Vinci una BIP Card GTT e viaggi gratis per 6 mesi: attenzione a non cadere nell’ennesima truffa social

TORINO – Erano solo gli inizi di luglio quando ci eravamo occupati della truffa che circolava sui social riguardo una fantomatica offerta “di viaggi illimitati”, presentati con immagini di mezzi GTT.

Ormai stanno diventando una consuetudine – ahinoi – le truffe che promettono sconti vantaggiosi sui trasporti pubblici, tramite la vendita di Card e abbonamenti per conto di GTT. Ma bisogna prestare la massima attenzione così da non cadere nella trappola.

Questa volta, infatti, continuano a comparire sui social alcuni post e stories con offerte relative a un premio: “Congratulazioni! Hai vinto una BIP Card” con promessa di “6 mesi gratis”. Si tratta, sottolinea GTT, di annunci falsi, realizzati da malintenzionati per truffare gli utenti.

GTT non è in alcun modo coinvolta in queste offerte e invita i propri utenti a diffidare da esse.

Il consiglio è di non fidarsi e di non cliccare su link o scaricare file che vengono proposti in questi annunci.

Le offerte reali GTT sono sempre pubblicate sui canali ufficiali dell’azienda, come il sito web e i social network e le vendite dei titoli di viaggio e di sosta digitali avvengono esclusivamente tramite l’e-commerce e le app ufficiali.

GTT ha già segnalato i post alle autorità competenti.