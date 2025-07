Dal 31 luglio al 3 agosto la rassegna di film “Cinemambiente” arriva in Val Chiusella, il programma

TORINO – Dal 31 luglio al 3 agosto la seconda parte della rassegna itinerante di cinema “Cinemambiente”, che arriva in Valchiusella”. Le prossime settimane la programmazione raggiungerà i Comuni di Val di Chy, Traversella, Vidracco e Valchiusa, dove ci saranno le proiezioni serali all’aperto di film, selezionati all’interno della più recente produzione green internazionale.

Il primo appuntamento sarà giovedì 31 luglio a Val di Chy. Primo appuntamento della giornata sarà una passeggiata guidata nel Bosco Vivo (alle 10, con partenza dall’imbocco di Strada Caresana). In serata (alle ore 21, al campo sportivo di Alice Superiore) verrà proiettato Only on Earth.

Il programma completo è disponibile qui.

