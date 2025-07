Mercoledì 30 luglio si apre con cielo parzialmente nuvoloso e una temperatura di circa 18°C, percepita identica. Il vento soffierà da Nord-Nord Est a 8 km/h e l’umidità sarà elevata, all’81%. Il contesto sarà quindi fresco ma piuttosto umido, con una sensazione di appiccicosità soprattutto nelle zone meno ventilate della città.

Pomeriggio gradevole: massime intorno ai 27°C

Nel corso del pomeriggio le condizioni rimarranno prevalentemente soleggiate, con una temperatura massima di 27°C. La percezione termica sarà simile, mentre il vento si orienterà da Est-Nord Est a 8 km/h, contribuendo a mantenere una sensazione gradevole. L’umidità calerà drasticamente, assestandosi al 50%: un sollievo rispetto al mattino.

Sera stabile e ventilata: serata ideale all’aperto

La giornata si concluderà con 26°C attesi in serata, sotto un cielo poco nuvoloso. Il vento, proveniente da Est a 9 km/h, garantirà una ventilazione costante, mentre l’umidità risalirà lievemente al 56%, senza però provocare disagio. Un’occasione perfetta per godersi eventi estivi o una passeggiata serale in centro.

Nessuna precipitazione e qualità dell’aria buona

La giornata di mercoledì non presenterà fenomeni di pioggia, rendendola adatta ad attività all’aperto. Il zero termico si manterrà tra i 3111 e i 3551 metri, segnale di una giornata stabile anche in montagna, favorevole quindi anche a escursioni fuori porta.

Tendenza per i giorni successivi: tempo stabile e clima estivo

Giovedì 31 luglio : cieli parzialmente nuvolosi con temperature tra 18°C e 29°C , nessuna pioggia prevista.

: cieli parzialmente nuvolosi con , nessuna pioggia prevista. Venerdì 1° agosto : tempo soleggiato, massime a 29°C , umidità in calo nel pomeriggio.

: tempo soleggiato, , umidità in calo nel pomeriggio. Sabato 2 agosto: leggera instabilità serale con possibile piovasco (1 mm), ma in un contesto prevalentemente soleggiato e caldo.

