A Collegno rinasce l’ex Cinema Regina: in arrivo un nuovo multisala

COLLEGNO – È stata approvata all’unanimità dal consiglio comunale la delibera che darà il via alla rinascita dell’ex Cinema Regina di via San Massimo.

Attraverso un progetto di rigenerazione urbana nascerà un moderno multisala con quattro sale cinematografiche e il recupero del palazzo in stato di abbandono dal 28 maggio 2009, anno in cui la vecchia insegna del cinema ha smesso l’apertura al pubblico.

Il nuovo multisala potrebbe sorgere in una posizione nevralgica per la mobilità cittadina, a pochi passi dalla futura fermata della metropolitana, rendendolo facilmente accessibile e integrato nel tessuto urbano. Questo snodo di trasporto rappresenta un fattore strategico, in grado di potenziare il flusso culturale e commerciale della zona, favorendo una fruizione sostenibile e partecipata dell’offerta cinematografica.

La rigenerazione urbana che abbiamo approvato è molto più di un intervento edilizio: è un atto di restituzione alla nostra comunità. Il palazzo abbandonato dell’ex Cinema Regina potrebbe rappresentare uno spazio vivo e dinamico, un punto di riferimento culturale per tutti i collegnesi.

Spiega il sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone.

