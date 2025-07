Colle del Nivolet: dopo il test, la fase sperimentale della limitazione a 350 veicoli al giorno

COLLE DEL NIVOLET – In seguito all’esito favorevole del test di sabato 26 e domenica 27 luglio, prende il via la nuova regolamentazione sperimentale della SP50 del Colle del Nivolet, con l’erogazione della NivoletCard e la limitazione dell’accesso all’ultimo tratto della strada a 350 veicoli al giorno.

In base all’accordo stipulato tra il Parco Nazionale Gran Paradiso, la Città Metropolitana di Torino, la Regione Autonoma Valle d’Aosta ed i Comuni di Ceresole Reale e di Valsavarenche, da sabato 2 a domenica 31 agosto sarà attivo il sistema di telecamere installato sulla strada in località Serrù.

Il varco automatico controllerà in tempo reale le targhe dei mezzi in transito, confrontandole con l’elenco delle prenotazioni: non verranno posizionate barriere fisiche, ma il Corpo di Sorveglianza del Parco potrà intervenire in caso di accessi non autorizzati.

La prenotazione della NivoletCard può essere effettuata a partire da giovedì 31 luglio sul sito www.pngp.it/nivolet al costo di 10 euro. Registrando il proprio veicolo (ad esempio auto, motociclo o motoveicolo) si può prenotare l’accesso fino al raggiungimento del limite giornaliero di 350 unità. Sul medesimo portale sono consultabili tutte le istruzioni e le informazioni pratiche. La prenotazione, e il pagamento mediante PagoPA, possono essere fatti ovunque ci sia copertura di rete. Il consiglio è di verificare la disponibilità di posti e assicurarsi la prenotazione prima di intraprendere la salita verso il Serrù, anche per evitare possibili problemi di connessione sul posto.

La NivoletCard non solo consentirà ai prenotati di accedere e parcheggiare lungo la SP50, ma offrirà a tutti i visitatori una serie di servizi per una fruizione più consapevole dell’area, quali visite guidate e materiali informativi. Si possono scoprire le iniziative in programma su www.pngp.it/nivolet/iniziative.

Per chi preferisse lasciare l’auto a valle, resta attivo fino a fine agosto il servizio navetta gratuito, sponsorizzato dal Parco e dal Comune di Ceresole Reale, con corse da Locana e da Ceresole. Gli orari sono presenti su www.pngp.it/nivolet/orari-navette.

È inoltre disponibile una raccolta di risposte specifiche alle domande frequenti degli utilizzatori a questo link: www.pngp.it/nivolet/faq.

