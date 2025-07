Scontro frontale sulla Torino-Bardonecchia a Borgone Susa: è dovuto a un contromano

BORGONE SUSA – Altro contromano, dopo lo scontro frontale sulla Torino – Milano in cui hanno perso la vita quattro persone. Questa volta sulla Torino-Bardonecchia all’altezza di Borgone Susa.

Sull’auto in contromano viaggiava l’anziana donna deceduta nell’impatto, mentre il conducente è un’anziano di 88 anni, rimasto gravemente ferito e trasportato in elicottero al Cto di Torino. L’uomo è stato intubato e si trova in prognosi riservata per un trauma toracico e un ematoma al collo.

Sull’altra vettura, che procedeva in direzione Francia c’era un trentenne rimasto ferito meno gravemente e trasportato in ambulanza all’ospedale di Rivoli.

L’autostrada è chiusa in entrambi i sensi di marcia tra Borgone Susa e Chianocco per permettere le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi della polizia di Susa.

