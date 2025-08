Ad Alba, stop all’elettricità per lavori: disagi il 7 agosto in Località Scaparoni e Strada dei Magliani

ALBA – Giovedì 7 agosto 2025 è prevista un’interruzione temporanea dell’energia elettrica in alcune zone del territorio comunale di Alba. Lo comunica l’Unità Territoriale di Cuneo di E-distribuzione, che ha informato il Comune dell’intervento programmato per lavori di manutenzione sugli impianti.

Le aree interessate saranno:

Località Scaparoni ai civici 48, da 48 bis a 50, da 98 a 102 e da 47 a 49;

Strada dei Magliani al civico 103.

Il blackout è previsto dalle ore 14:00 alle ore 19:00. Durante l’intervento, l’erogazione dell’elettricità potrebbe subire brevi riattivazioni momentanee: per questo motivo, E-distribuzione raccomanda massima prudenza e di non utilizzare gli ascensori nella fascia oraria indicata.

Per ulteriori dettagli o aggiornamenti in tempo reale, i cittadini possono consultare il sito, inviare un SMS al numero 320.2041500 con il proprio codice POD (presente in bolletta), oppure scaricare l’app dedicata ai servizi della rete elettrica.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese