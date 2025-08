L’Auser Cuneo e vallate risponde all’appello di solidarietà del Rifugio Fraternità Massi di Oulx in aiuto dei migranti

OULX – Un’iniziativa di solidarietà spontanea, nata dal basso, ha portato l’Auser (Associazione per l’invecchiamento attivo) Cuneo e vallate a sostenere il lavoro del Rifugio Fraternità Massi di Oulx, una delle poche strutture attive 24 ore su 24 per garantire un punto di appoggio temporaneo ai migranti in transito lungo la Valle di Susa.

Un rifugio aperto ogni giorno dell’anno

Il Rifugio Massi, situato a Oulx, non è un centro di accoglienza ma un luogo di sosta temporaneo, pensato per chi percorre rotte migratorie spesso estenuanti. Come si legge sul sito ufficiale del Rifugio, la struttura offre un pasto caldo, un letto, una doccia e la colazione. I migranti possono restare per uno o due giorni, tempo utile per recuperare le forze prima di riprendere il viaggio.

A sostenere economicamente il progetto è la Fondazione Magnetto, mentre la gestione operativa è affidata alla Fondazione Talità Kum-Budrola ETS, realtà attive da anni nella promozione del territorio e dell’inclusione sociale. Il Rifugio dispone di camere con bagno su tre piani, cucina, refettorio e ampi spazi esterni.

L’iniziativa solidale dell’Auser di Cuneo

Il coinvolgimento dell’Auser è nato grazie alla segnalazione di una volontaria, che ha condiviso l’appello del Rifugio con l’intera rete cuneese. L’invito a donare indumenti, zaini e scarponi è stato accolto con entusiasmo e partecipazione da numerosi volontari.

La raccolta si è conclusa mercoledì 30 luglio e tutto il materiale è stato consegnato al centro di raccolta di Fossano, da dove i volontari dello Sportello Immigrati della CGIL si occuperanno del trasporto fino a Oulx.

Un lavoro di rete per rispondere all’emergenza

L’iniziativa dell’Auser dimostra come la solidarietà diffusa possa tradursi in azioni concrete, a sostegno di chi si trova in situazioni di vulnerabilità estrema. E, allo stesso tempo, valorizza il ruolo centrale del Rifugio Massi, esempio virtuoso di collaborazione tra fondazioni, enti del territorio e società civile.

Per saperne di più sulle attività del Rifugio o contribuire direttamente, è possibile visitare il sito rifugiomassi.it.

