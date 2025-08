Lago d’Orta: giovane 17enne muore annegato a Pettenasco

NOVARA – Sul Lago d’Orta, un giovane ha perso la vita annegando nelle acque antistanti Pettenasco.

L’allarme è scattato nel pomeriggio, ma i soccorsi, tra cui l’elicottero del 118, non hanno potuto fare nulla per salvare il ragazzo, la cui identità non è ancora stata ufficialmente confermata. Secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi di un 17enne, ma le indagini sono ancora in corso.

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, che restano al momento poco chiari.

***NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO***

