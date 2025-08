Auto in fiamme nel parcheggio dell’ospedale di Ponderano: distrutto il SUV di un medico

BIELLA – Nel pomeriggio di oggi, sabato 2 agosto, nel parcheggio dell’ospedale di Ponderano, un’Alfa Romeo Stelvio è stata completamente avvolta dalle fiamme e distrutta. L’auto, di proprietà di un medico chiamato in reperibilità, ha preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento.

Il primo a intervenire è stato un addetto alla sorveglianza Allsystem, che ha tentato di domare il rogo con un estintore in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, tempestivamente giunti sul posto insieme ai carabinieri per mettere in sicurezza l’area e gestire l’emergenza.

Nonostante la rapidità dei soccorsi, per il SUV non c’è stato nulla da fare: il mezzo è andato completamente distrutto. Anche una seconda auto, parcheggiata nelle vicinanze, è stata danneggiata dalle fiamme.

