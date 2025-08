Sara Curtis si prende la rivincita: primato italiano e terzo tempo di accesso alle semifinali nei 50 stile libero ai mondiali di Singapore

Dopo l’ottavo posto in finale nei 100 stile libero ai mondiali di Singapore, Sara Curtis è ritornata in vasca con il botto ottenendo il nuovo primato italiano nei 50 stile libero nella batteria dei 50 stile libero

La 18enne di Savigliano si qualifica per la semifinale con un impressionante 24”41, nuovo record italiano. L’atleta, tesserata per Esercito e CS Roero e allenata da Thomas Maggiora, migliora di due centesimi il precedente primato stabilito agli Assoluti di Riccione nell’aprile scorso, ottenendo il terzo tempo complessivo di accesso alle semifinali dietro all’australiana Meg Harris (24”31), vicecampionessa olimpica, e l’olandese Milou Van Wijk (24”39).

Reduce dalla storica finale dei 100 stile libero – chiusa all’ottavo posto – Curtis racconta:

“Ieri sera ero più delusa per i 100 che soddisfatta di aver raggiunto la finale. Sentivo di non aver dato tutto. Stamattina invece sono entrata in acqua con grande voglia di nuotare e migliorarmi. Durante il riscaldamento mi sentivo benissimo, ero convinta di poter ritoccare il record. E penso di poter fare ancora meglio in semifinale.Tra semifinali e finali ho ricevuto tanti messaggi bellissimi, nessun insulto. E anche se li avessi ricevuti, mi avrebbero dato ulteriore grinta. Il razzismo è un tema importante, ma non è bello tornare sempre su certe cose quando, per fortuna, non accadono”.

