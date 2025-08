Scontro mortale sulla statale 338 a Bollengo: chiusa la strada in entrambe le direzioni

BOLLENGO – Uno scontro tra un’automobile e una moto ha provocato la morte di una persona nel pomeriggio di oggi, sabato 2 agosto, lungo la strada statale 338 “Di Mongrando”, in località Bollengo, nel Torinese.

L’impatto è avvenuto al km 20,500, causando la chiusura temporanea della strada in entrambe le direzioni. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma per uno dei due conducenti non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono presenti Anas e le forze dell’ordine, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza e nei rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

La viabilità sarà ripristinata appena concluse le operazioni tecniche.

