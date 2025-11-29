Vezza d’Alba, motociclista 62enne muore davanti a casa

VEZZA D’ALBA – Un uomo di 62 anni ha perso la vita in un sinistro avvenuto in via Della Rocca, a Vezza d’Alba, proprio di fronte alla sua abitazione.

La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava spostando uno scooter T-Max nelle immediate vicinanze di casa quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Dalle prime informazioni trapelate sembra che il sessantaduenne, in quel momento, non indossasse il casco di protezione. Tuttavia non si esclude inoltre l’ipotesi che alla base della caduta possa esserci stato un malore improvviso.

Immediato l’allarme ai soccorsi: sul posto è intervenuta l’équipe medica del 118, che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione. Per l’uomo, però, non c’è stato nulla da fare.

Le indagini proseguono per chiarire con precisione le cause dell’incidente.

