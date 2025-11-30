A Lanzo torna “Mattoncini sotto l’albero”: due giorni di creatività e giochi

LANZO – Ieri e oggi, 29 e 30 novembre, il salone LanzoIncontra di piazza Generale Rolle 6 ospita la terza edizione di “Mattoncini sotto l’albero”, ormai una tradizione natalizia della città.

Per due giorni, grandi e piccini potranno ammirare le più belle costruzioni realizzate con i celebri mattoncini colorati e partecipare al concorso dedicato alle opere esposte, votate direttamente dal pubblico.

Non mancano i laboratori creativi assistiti, dove i partecipanti possono realizzare le proprie decorazioni natalizie da portare a casa per abbellire l’albero di Natale.

L’iniziativa è promossa dalla Città di Lanzo Torinese in collaborazione con Piemonte Bricks LUG, con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, dell’Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone e dell’Unione Montana Alpi Graie.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile consultare il sito.

