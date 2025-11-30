Civici al centro, Villici ai margini. I curiosi manifesti apparsi sulle strade di Torino

TORINO – Uno è reale, l’altro è un fake, uno è bianco e rosso, l’altro bianco e viola, uno è un manifesto di un movimento politico, l’altro la sua presa in giro. Da alcune settimane nelle strade di Torino è cominciata la campagna in vista delle comunali di “Civici al centro“, il movimento che fa capo a Paolo Chiavarino, assessore al commercio di Torino. Poi però, al loro fianco, ne sono apparsi altri.

Civici al centro

La campagna di Civici al centro è semplice. C’è il logo bianco e rosso ed una semplice frase: per Torino impegno e concretezza. Chiavarino ha lanciato il movimento la scorsa estate, annunciando da subito che “Civici al centro” sarebbe nato per appoggiare la candidatura a sindaco di Stefano Lo Russo. E del resto Civici al centro nasce dai superstiti del movimento “Lo Russo sindaco”, che aveva appoggiato l’attuale primo cittadino nella campagna elettorale vincente del 2021.

Villici ai margini

Da qui è nata la presa in giro, grafica e di significato. Non si sa per il momento chi abbia affisso i manifesti fake ma bisogna dire che sono fatti bene. Riprendono la grafica degli originali e ne ribaltano il significato. O meglio lo declinano in quelle che potrebbero essere le conseguenze del messaggio originale: sei i civici sono al centro, allora vorrà dire che i villici sono ai margini.

Un messaggio ironico ma chiaro e preciso, a cui fa da cassa di risonanza anche la frase di accompagnamento: per Torino cazzeggio e fantasia.

Attendiamo di scoprire come proseguirà la partita e chi rivendicherà la paterintà dei manifesti ironici.

