Al Curie Vittorini di Grugliasco il più grande investimento PNRR della Città metropolitana

TORINO – Giovedì 27 novembre la consigliera metropolitana all’Istruzione Caterina Greco ha visitato l’Istituto Curie Vittorini di Grugliasco per verificare lo stato dei numerosi lavori in corso e degli interventi realizzati negli ultimi anni.

Con 96 classi e più di 2.400 studenti, il Curie Vittorini è l’istituto superiore più grande del Piemonte. Un polo scolastico in continua crescita, che negli ultimi anni è stato al centro di un imponente progetto di rinnovamento coordinato dalla Città metropolitana di Torino.

Il valore complessivo degli interventi, pari a 12 milioni di euro, rappresenta il più alto investimento PNRR destinato a una scuola superiore dell’Ente. I lavori hanno interessato punti chiave per sicurezza e funzionalità: adeguamento antisismico e antincendio, nuovi impianti, compartimentazioni interne, sistemi avanzati di rilevazione fumi, nuove dorsali elettriche e illuminazione rinnovata. Fondamentale anche la messa in sicurezza dei solai con reti antisfondellamento e nuovi controsoffitti.

Accanto ai cantieri principali, sono stati eseguiti interventi complementari: impermeabilizzazioni, sostituzione dei lucernari, ristrutturazione dei servizi igienici, smaltimento di materiali contenenti amianto e opere di riqualificazione energetica. Dal 2018 sono nate nuove aule, sono stati rinnovati serramenti e cabina elettrica, e sono state ridipinte e sistemate numerose aree interne ed esterne.

Un ulteriore progetto, concluso nel 2023 e finanziato con 67 mila euro, ha riguardato recinzioni, camminamenti esterni, la strada per il campo CUS e i corridoi centrali.

Il piano di rinnovamento è tutt’altro che concluso: la Città metropolitana ha già programmato il restauro delle facciate e una futura sostituzione dei serramenti, che andranno a completare le opere avviate con il PNRR.

